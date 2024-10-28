Юбилей сказки «Волшебник изумрудного города» отметят в библиотеке на Берзарина

29 октября в 11:00 в библиотеке № 243 подразделение 1″ пройдет литературный час «По дорогам Волшебной страны», посвященный 85-летию со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, которая и сегодня остаётся любимой у многих ребят.
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