Подрывы мостов в Курской и Брянской областях: совпадение или сигнал? Ирина Валькова1 июня российское информационное пространство всколыхнула тревожная новость — накануне запланированных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, в Курской и Брянской областях произошли подрывы железнодорожных мостов.