Информация об ограничениях на продажу топлива не подтвердилась

На сайте ООО «Легран» говорилось, что в связи с недавними ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям России правительство Московской области приняло решение о введении временных мер, направленных на обеспечение стабильности снабжения топливом.
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