В Татарстане сотрудника уголовного розыска задержали за получение взятки

Полицейского из Татарстана задержали за получение взятки. Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, один из сотрудников полиции через посредников получал деньги за непринятие мер в отношении организаторов незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах.