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Татар-информ

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В Татарстане сотрудника уголовного розыска задержали за получение взятки

В Татарстане сотрудника уголовного розыска задержали за получение взятки

Полицейского из Татарстана задержали за получение взятки. Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, один из сотрудников полиции через посредников получал деньги за непринятие мер в отношении организаторов незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах.

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