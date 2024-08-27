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  • dverry garry
    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...
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Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Сайт «Миллион призов» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!» продолжает сбор средств в поддержку бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.

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