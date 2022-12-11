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Чарльз Баркли – об обмене Бута на Грайнер: «Это горькая радость»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли признался, что испытывает горькую радость по поводу обмена россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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