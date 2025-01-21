В Архангельске курьеры телефонных мошенников похитили у пенсионерки более 17 миллионов рублей

Двое жителей Самарской области, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, предстанут перед судомКак установило следствие, в апреле 2024 года мужчины вступили в преступную группу, члены которой, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонили гражданам и убеждали их в причастности к государственной измене.
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