В Архангельске курьеры телефонных мошенников похитили у пенсионерки более 17 миллионов рублей

Двое жителей Самарской области, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, предстанут перед судомКак установило следствие, в апреле 2024 года мужчины вступили в преступную группу, члены которой, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонили гражданам и убеждали их в причастности к государственной измене.