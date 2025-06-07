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Вместо того, чтобы снести старый сарай, его превратили в идиллический гостевой дом

Вместо того, чтобы снести старый сарай, его превратили в идиллический гостевой дом

Подъезжая к домовладению, расположенному в небольшом горном городке Уилсон (США), путники даже представить себе не могут, что за стенами обветшалого сарая прячется потрясающая современная обстановка самого «идиллического гостевого дома в Вайоминге».

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