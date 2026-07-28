Глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть: «Кто-то манипулирует рынком» Сегодняшние торги нефтяными фьючерсами на мировых биржах вновь начались с падения .
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Глава РФПИ прокомментировал падение цен на нефть: «Кто-то манипулирует рынком» Сегодняшние торги нефтяными фьючерсами на мировых биржах вновь начались с падения .
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