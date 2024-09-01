Итальянская компания задержала поставку ЗРК Киеву из-за отпуска

Задержка поставок комплекса ПВО Samp-T на Украину случилась из-за того, что компания поставщик в августе ушла на каникулы, об этом 1 сентяюря заявил Министр обороны Италии Гуидо Крозетто на форуме по международной безопасности Globsec в Праге.
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