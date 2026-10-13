Зачем Зеленский очень хотел сорвать выборы в России

После заочного «обмена любезностями» с Трампом Зеленский почему-то не решился поехать на антироссийский военный шабаш в Варшаве (Варшавский форум по безопасности, читай — Варшавский форум сторонников продолжения войны на Украине), хотя обычно использовал любой повод, чтобы на всякий случай смыться из Киева, который все чаще навещают дроны и ракеты.