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Позитив для оптимистов

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Зачем Зеленский очень хотел сорвать выборы в России

Зачем Зеленский очень хотел сорвать выборы в России

После заочного «обмена любезностями» с Трампом Зеленский почему-то не решился поехать на антироссийский военный шабаш в Варшаве (Варшавский форум по безопасности, читай — Варшавский форум сторонников продолжения войны на Украине), хотя обычно использовал любой повод, чтобы на всякий случай смыться из Киева, который все чаще навещают дроны и ракеты.

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