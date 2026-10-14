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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вербина, Танделова, Тохтоева и еще 7 спортсменок вошли в состав сборной России на чемпионат мира по борьбе

Определен состав женской сборной России на чемпионат мира по борьбе в Астане. В заявку включены  Елизавета Смирнова (до 50 кг), Виктория Ваулина (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Анастасия Яндушкина (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Валентина Тохтоева (до 76 кг).

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