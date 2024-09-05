Путин: ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали «выдавливать» противника с приграничных территорий

Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ стабилизировали обстановку в Курской области и начали «выдавливать» противника с приграничных территорий.
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