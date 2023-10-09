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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спустя месяц Starfield всё ещё пользуется популярностью: третье место на Xbox, 100 000 ...

Спустя месяц Starfield всё ещё пользуется популярностью: третье место на Xbox, 100 000 ...

Спустя месяц Starfield всё ещё пользуется популярностью: третье место на Xbox, 100 000 игроков в SteamСудя по всему, Starfield все еще набирает большое количество игроков: спустя чуть больше месяца после официального релиза игра Bethesda является третьей по популярности на Xbox и может рассчитывать на более чем 100 000 игроков в… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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