Спустя месяц Starfield всё ещё пользуется популярностью: третье место на Xbox, 100 000 игроков в SteamСудя по всему, Starfield все еще набирает большое количество игроков: спустя чуть больше месяца после официального релиза игра Bethesda является третьей по популярности на Xbox и может рассчитывать на более чем 100 000 игроков в… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.