Глава МОК признался, что спортивные санкции против РФ политизированы

Спортивные санкции против России носят политический характер. В этом признался глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые беседовали с ним от имени африканского политика.
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