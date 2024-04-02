Глава МОК признался, что спортивные санкции против РФ политизированы

Спортивные санкции против России носят политический характер. В этом признался глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые беседовали с ним от имени африканского политика.