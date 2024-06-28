Анонсирован ремастер экшена по «Звездным войнам» 2002 года про охотника за го...

Анонсирован ремастер экшена по «Звездным войнам» 2002 года про охотника за головами — появились системные требованияКомпания Aspyr анонсировала ремастер экшена Star Wars: Bounty Hunter, оригинальная версия которого вышла в 2002 году на PlayStation 2 и GameCube.
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