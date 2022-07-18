Бывший гендиректор ГСК «Югория» Волков признан виновным в растрате более 180 млн рублей 

Сегодня судья Ханты-Мансийского районного суда Ринат Ахметов вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору государственной страховой компании «Югория» Владимиру Волкову, который обвинялся в присвоении (растрате) более 180 млн рублей.