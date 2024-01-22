РИА Новости: в Турции ожидают, что визит Путина состоится в ближайшее время

В Турции ожидают, что визит президента России Владимира Путина в Анкару состоится в ближайшее время. «Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет», — приводит РИА Новости слова информированного дипломатического источника.
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