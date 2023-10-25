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Шойгу: в зоне СВО комплексы ЗРК уничтожили 24 самолета противника за пять дней

Шойгу: в зоне СВО комплексы ЗРК уничтожили 24 самолета противника за пять дней

У ВС России появились зенитные ракетные комплексы, сбившие менее чем за неделю 24 украинских борта. Об этом в ходе посещения зоны спецоперации заявил бойцам группировки "Восток" министр обороны страны Сергей Шойгу.

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