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В Пскове прошел первый брасс-концерт с участием музыкантов из Китая и Петербурга

В Пскове прошел первый брасс-концерт с участием музыкантов из Китая и Петербурга

Музыканты из пяти оркестров, в том числе из Китая, а также Карелии и Санкт-Петербурга впервые представили в Псковской областной филармонии масштабный международный брасс-концерт, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

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