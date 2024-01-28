В Пскове прошел первый брасс-концерт с участием музыкантов из Китая и Петербурга

Музыканты из пяти оркестров, в том числе из Китая, а также Карелии и Санкт-Петербурга впервые представили в Псковской областной филармонии масштабный международный брасс-концерт, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии