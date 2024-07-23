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Рязанские новости

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Экс-главврач Рязанской ОКБ проиграл суд Министерству здравоохранения

Экс-главврач Рязанской ОКБ проиграл суд Министерству здравоохранения

Советский районный суд принял решение по иску бывшего главного врача ОКБ Рязани Андрея Карпунина к Министерству здравоохранения Рязанской областиСоветский районный суд принял решение по иску бывшего главврача Рязанской ОКБ Андрея Карпунина к Министерству здравоохранения Рязанской области.

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