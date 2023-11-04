Счастье Андрея Ильина

Он сыграл больше 100 ролей в кино и сериалах и, наверное, столько же на театральной сцене. Выпускник Горьковского театрального училища стал одним из самых известных и любимых актёров России, он виртуозно воплощал на экране образы офицеров и кинематографистов, адвокатов и чиновников, аристократов и бизнесменов.