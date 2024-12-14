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Военный эксперт Леонков: якобы уничтоженную технику в Сирии могут передать Киеву

Военный эксперт Леонков: якобы уничтоженную технику в Сирии могут передать Киеву

США могут передать Украине бронетехнику и другое вооружение, которое якобы было уничтожено в Сирии. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя объявленный Соединенными Штатами новый пакет военной помощи Киеву.

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