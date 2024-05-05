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Можно ли загадывать желание на праздник Пасхи?

Можно ли загадывать желание на праздник Пасхи? Марина ОнегинаПасха является самым великим праздником в православном христианстве, отмечающим день Воскресения Иисуса Христа и символизирующим торжество жизни над смертью, добра над злом.

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