Можно ли загадывать желание на праздник Пасхи? Марина ОнегинаПасха является самым великим праздником в православном христианстве, отмечающим день Воскресения Иисуса Христа и символизирующим торжество жизни над смертью, добра над злом.
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