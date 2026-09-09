Удар по Новороссийску: погибшие и раненые, повреждения многоэтажек, садика, храма, сетей и дорог

Четыре человека погибли, в том числе один ребенок. 29 раненых, трое из них - в тяжелом состоянии. Повреждены жилые многоэтажки и частные дома, здание храма и детский сад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Погодный перелом:...
- Ультиматум Зеленс...
- Срочно! Зеленский...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым