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Удар по Новороссийску: погибшие и раненые, повреждения многоэтажек, садика, храма, сетей и дорог

Удар по Новороссийску: погибшие и раненые, повреждения многоэтажек, садика, храма, сетей и дорог

Четыре человека погибли, в том числе один ребенок. 29 раненых, трое из них - в тяжелом состоянии. Повреждены жилые многоэтажки и частные дома, здание храма и детский сад.

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