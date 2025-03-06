Второй сезон «Рони, дочери разбойника» покажут в России весной

На телеканалах viju+ состоится эксклюзивный показ второго сезона фэнтези «Рони, дочь разбойника». Продолжение сериала стартует 7 марта на стриминговом сервисе viju, а 17 марта впервые на телевидении его покажет viju+ Serial.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии