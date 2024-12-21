"Опять удар": Новый взрыв услышали жители Казани. В небо поднялся столб чёрного дыма

Столб чёрного дыма поднялся св небо и хорошо виден с разных концов города. На видео, которые расходятся по Сети, есть и свежие кадры с сегодня уже дважды пострадавшим ЖК "Лазурные небеса", возле которого снова идёт чёрный дым.