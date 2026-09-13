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Царьград

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Владимир Путин заявил о недопустимости дискриминации по гражданству

Владимир Путин заявил о недопустимости дискриминации по гражданству

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, призвав не допускать дискриминации по гражданству, кошельку или происхождению.

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