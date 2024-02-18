Минобороны: офицер Пивоваров дважды вызвал на себя огонь "Града", спасая сослуживцев

Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал, как, оказавшись со своим подразделением в окружении, приказал сослуживцам выходить и вызвал огонь реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии