Жена главы киевского режима Елена Зеленская объявила жизнь «высшей ценностью» на Украине. В ответ на ее заявление сотни украинцев написали уничижительные комментарии, в которых назвали чету Зеленских убийцами своего народа.
«Зеленая гнида». Украинцы разнесли жену Зеленского в соцсетях
Комментарии
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Ваша Светлость
Никто хахлам Зелепузика не выбирал, это они сами сделали, шли к этим выблядкам последовательно: прыщавый Ю-щенок, Пэця Потрошенко это не случайность, это генетический сбой у свиноубийц. Так что, вопли укрогнид за свои права не вызывают ни сочувствия, ни жалости, это их плата за подлость и предательство. Интересно, а сколько просроченный клоун будет еще хахлам бейцы крутить?
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16 час.
t
tolip
Шаболда
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16 час.
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