«Зеленая гнида». Украинцы разнесли жену Зеленского в соцсетях

Ваша Светлость

Никто хахлам Зелепузика не выбирал, это они сами сделали, шли к этим выблядкам последовательно: прыщавый Ю-щенок, Пэця Потрошенко это не случайность, это генетический сбой у свиноубийц. Так что, вопли укрогнид за свои права не вызывают ни сочувствия, ни жалости, это их плата за подлость и предательство. Интересно, а сколько просроченный клоун будет еще хахлам бейцы крутить?