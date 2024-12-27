Юрист Виноградов: работник может уволиться в праздники, как в любое другое время

Увольнение в период новогодних праздников проходит так же, как и в любое другое время года. Об этом рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в интервью RT.
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