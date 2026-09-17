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10 самых напряженных видеоигр всех времен

10 самых напряженных видеоигр всех времен

Проекты, которые требуют стальной выдержки и бешеной реакции. Бывали ли у вас моменты, когда во время игры сердце готово выпрыгнуть из груди, геймпад становится влажным от пота, а вы ловите себя на том, что уже пару минут буквально боитесь вздохнуть? Видеоигры обладают уникальной способностью не просто развлекать, а погружать нас в состояние первобытного страха, запредельного стресса и максимальной концентрации.

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