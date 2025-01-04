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По поводу чистоты русской крови

По поводу чистоты русской крови

Борцам за чистоту русской крови посвящается. На примере правителей от Руси до России.  Краткая историческая справка:  Как хорошо известно, первый царь из рода Романовых появился в 1613 году.

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Комментарии
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Алексей Тан
Выпей гипери.... тьфу! чёрт.... всё время забываю ваше лекарство... над помни!
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1 час.
Вадим Кузнецов
Да откуда мне такие вещи помнить, кефир? Посмотри у себя на тумбочке, патриот
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1 час.
Вадим Кузнецов
Да какой же ты помор? Ваших же геббельсов не читаешь!
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1 час.

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