Борцам за чистоту русской крови посвящается. На примере правителей от Руси до России. Краткая историческая справка: Как хорошо известно, первый царь из рода Романовых появился в 1613 году.
По поводу чистоты русской крови
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Выпей гипери.... тьфу! чёрт.... всё время забываю ваше лекарство... над помни!
Ответить
1 час.
Вадим Кузнецов
Да откуда мне такие вещи помнить, кефир? Посмотри у себя на тумбочке, патриот
Ответить
1 час.
Вадим Кузнецов
Да какой же ты помор? Ваших же геббельсов не читаешь!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии