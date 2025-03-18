Путин: акция "Сад памяти" в 2025 году посвящена 80-летию Великой Победы

ТАСС/Сергей Мальгавко Президент РФ Владимир Путин поздравил организаторов и участников международной акции "Сад памяти", отметив, что в 2025 году она посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
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