Ученые создали бионическую медузу для исследования океана

Медузы мало что умеют, кроме как плавать, жалить, есть и размножаться. У них даже мозгов нет. Тем не менее, эти простые существа могут легко путешествовать в глубины океанов, чего не могут сделать люди, несмотря на всю нашу изощренность.
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