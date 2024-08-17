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Старшая дочь Карена Шахназарова, сбежавшая вместе с матерью в США, поссорилась из-за квартиры с отцом

Старшая дочь Карена Шахназарова, сбежавшая вместе с матерью в США, поссорилась из-за квартиры с отцом

25 апреля 2022 297K прочитали Анна, дочь известного режиссера от второго брака, выросла в Америке.

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