Архитектурные проекты, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Национальный музей Зайда, Объединенные Арабские Эмираты / © Foster + Partners Спустя почти 15 лет после того, как архитектурная студия Foster + Partners представила свой проект, в 2025 году в Абу-Даби откроется Национальный музей имени Зайда.
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