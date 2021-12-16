Расчистка бюджета: как в Хасанском районе осваивают деньги, борясь с наводнениями

Данная тема обсуждается также и в контексте кризиса власти в муниципалитете, и здесь красной нитью проходит мысль именно о кадровой перезагрузке, в том числе об обнулении сложившихся за несколько последних лет схем в сфере муниципальных закупок.
Данная тема обсуждается также и в контексте кризиса власти в муниципалитете, и здесь красной нитью проходит мысль именно о кадровой перезагрузке, в том числе об обнулении сложившихся за несколько последних лет схем в сфере муниципальных закупок.
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