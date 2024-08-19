"А потом переспала со всем оркестром": Так ли наивна Долина, которую якобы развели мошенники? Неожиданное признание первого мужа.

Майя Maja

Миончинский полная бездарщина. И не писал он ей "постоянно аранжировки".Врет. Просто этот циник и старый алкоголик решил в 78 лет нажиться на славе бывшей жены. Он постоянно о Долиной говорил и продолжает говорить бред и гадости. "В пустом зале сидит Кролл, оркестр играет. И с ним на сцене поет какое-то толстое ужасное существо. Я подсаживаюсь к Кроллу: “Что это? Откуда это чудище?” Он мне: “Нравится?!” Я: “Д-а-а-а!” Джаз Лариса тогда пела просто потрясающе. В ней такая прелесть была - Лариса не стеснялась своего веса, такая вся вульгарная, в декольте, полуголая, толстая. Вот чем она меня зацепила!" — как-то раз поделился с журналистами Миончинский, супруг Ларисы Александровны. И вот после этих "воспоминаний" для журналюг он будет рыдать , что его "изнасиловали и женили" на 7 лет и заставили развестись с первой "необыкновенной и потрясающей" женой?! Скотина, а не мужик.