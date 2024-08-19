ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"А потом переспала со всем оркестром": Так ли наивна Долина, которую якобы развели мошенники? Неожиданное признание первого мужа.

"А потом переспала со всем оркестром": Так ли наивна Долина, которую якобы развели мошенники? Неожиданное признание первого мужа.

Фото: rg.ru Пожалуй самой обсуждаемой новостью последних дней является преступление совершенное мошенниками в отношении народной артистки РФ Ларисы Долиной.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Конечно Долина не лохушка...
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16 час.
Майя Maja
Миончинский полная бездарщина. И не писал он ей &quot;постоянно аранжировки&quot;.Врет. Просто этот циник и старый алкоголик решил в 78 лет нажиться на славе бывшей жены.  Он постоянно о Долиной говорил и продолжает говорить бред и гадости. &quot;В пустом зале сидит Кролл, оркестр играет. И с ним на сцене поет какое-то толстое ужасное существо. Я подсаживаюсь к Кроллу: “Что это? Откуда это чудище?” Он мне: “Нравится?!” Я: “Д-а-а-а!” Джаз Лариса тогда пела просто потрясающе. В ней такая прелесть была - Лариса не стеснялась своего веса, такая вся вульгарная, в декольте, полуголая, толстая. Вот чем она меня зацепила!&quot; — как-то раз поделился с журналистами Миончинский, супруг Ларисы Александровны. И вот после этих &quot;воспоминаний&quot; для журналюг он будет рыдать , что его &quot;изнасиловали и женили&quot; на 7 лет и заставили развестись с первой &quot;необыкновенной и потрясающей&quot; женой?! Скотина, а не мужик.
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4 час.

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