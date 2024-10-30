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Уничтожение подразделений ВСУ в Селидово попало на видео

Уничтожение подразделений ВСУ в Селидово попало на видео

Российские военные группировки войск «Центр» при поддержке бронегруппы и расчетов ударных дронов уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в укреплениях во время штурма Селидово в Донецкой народной республике (ДНР).

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