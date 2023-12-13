"Заброшенный" коттеджный поселок планируют разморозить в пригороде Барнаула

За 12 лет на территории не построили ни одного дома Проект застройки одного из кварталов в ЖК Полесье / Фото: ООО "Стройалтпроект", ООО "Блиц" Микрорайон Полесье в Первомайском районе, который хотели осваивать еще более десяти лет назад, готовят к застройке.