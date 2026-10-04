Мерц заявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на €1 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи объемом около €1 млрд, в который войдут дальнобойное оружие и ударные беспилотники, и еще €350 млн на поддержку энергетического сектора.