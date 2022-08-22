Стоимость газа в Европе выросла до рекордной с марта 2022 года отметки

Газ в Европе вырос в цене до 2,8 с лишним тыс. долларов за 1000 кубометров. Такая стоимость «голубого топлива» фиксируется впервые с марта 2022 года.
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