Военное обозрение

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Стоимость газа в Европе выросла до рекордной с марта 2022 года отметки

Стоимость газа в Европе выросла до рекордной с марта 2022 года отметки

Газ в Европе вырос в цене до 2,8 с лишним тыс. долларов за 1000 кубометров. Такая стоимость «голубого топлива» фиксируется впервые с марта 2022 года.

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