Закон всемирного тяготения РЖД к локомотивам. Железнодорожную сеть блокируют брошенные поезда; новые и старые машины не гарантируют бесперебойность работы

О поездах, которые стоят в простое с мая, Vgudok чуть ли не каждый день рассказывают грузовладельцы. Если верить участникам рынка (голоса которых можно найти ЗДЕСЬ, то железнодорожники всё чаще принимают груз к перевозке, и… отставляют от движения.