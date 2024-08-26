Закон всемирного тяготения РЖД к локомотивам. Железнодорожную сеть блокируют брошенные поезда; новые и старые машины не гарантируют бесперебойность работы

О поездах, которые стоят в простое с мая, Vgudok чуть ли не каждый день рассказывают грузовладельцы. Если верить участникам рынка (голоса которых можно найти ЗДЕСЬ, то железнодорожники всё чаще принимают груз к перевозке, и… отставляют от движения.
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