Беджамов рассказал о продаже Фридманом и партнерами долей в А1 за 100 000 рублей

Совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов рассказал в британском суде, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» — компании А1 — его гендиректору Александру Файну за 100 000 рублей, пишут «Ведомости».
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