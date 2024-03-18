Беджамов рассказал о продаже Фридманом и партнерами долей в А1 за 100 000 рублей

Совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов рассказал в британском суде, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» — компании А1 — его гендиректору Александру Файну за 100 000 рублей, пишут «Ведомости».