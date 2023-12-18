Сколько электроэнергии было отпущено жителям и организациям Забайкалья в ноябре 2023 года?

Реклама. АО «Читаэнергосбыт». erid:2SDnjctDbwEАО «Читаэнергосбыт» отчитался о фактическом полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2023 года по Забайкальскому краю.