Comedy Club: «Если человек способен производить юмор, он его произведет всегда»

На телеканале ТНТ стартовал юбилейный 20-й сезон юмористического шоу Comedy Club. Sostav поговорил с креативными продюсерами шоу Ильёй Романко и Алексеем Поймановым о фишках нового сезона, новой роли Гарика Харламова, факторе цензуры и о том, почему Comedy всё ещё тот.