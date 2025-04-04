Пациентов с больными деснами предупредили о высоком риске этого вида рака

В организме все настолько взаимосвязано, что в некоторые закономерности даже трудно поверить. Например, состояние полости рта влияет на здоровье мозга и, если десны больные, у человека повышается риск деменции.
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