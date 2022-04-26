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Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира бригады ВСУ

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира бригады ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Дмитрия Герасименко, а также иных неустановленных лиц из числа военнослужащих указанной бригады.

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