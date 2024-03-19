Авария на шахте в Амурской области До 15 человек могут находиться под завалами на месте обрушения шахты в Амурской области.
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Авария на шахте в Амурской области До 15 человек могут находиться под завалами на месте обрушения шахты в Амурской области.
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